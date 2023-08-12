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Сегодня, 19:12

Адвокат Добровинский рассказал, что может грозить Дзюбе за инцидент с журналистом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Адвокат Александр Добровинский в комментарии для «СЭ» высказался об инциденте нападающего Артема Дзюбы с журналистом «РБ Спорт» после матча четвертого тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

После игры Дзюба нагрубил журналисту, заявив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь».

«Конечно, это не очень красиво. Но страшной угрозы возбуждения уголовного дела я не вижу. Все будет зависеть от того, как слова Дзюбы воспринимал человек, которому угрожали. Если журналист воспринял это серьезно, говорит, что испугался и ночами не спит, то он может подать заявление. Это дело в теории может быть заведено как уголовное. И оно может привести к суду. Не думаю, что Дзюбе дадут шесть лет, но штраф может быть. Но на эту ситуацию безусловно должен отреагировать комитет по этике РФС. Они могут дисквалифицировать Дзюбу на несколько матчей после таких слов», — сказал Добровинский «СЭ».

Также Добровинский считает, что инцидент с Дзюбой вряд ли дойдет до уголовного дела.

«Даже если журналист напишет заявление, Дзюба ответит, что сказал это на эмоциях, потому что его достал этот журналист. Он мог сказать это в состоянии аффекта. Это совсем другая история. Не думаю, что этот поступок приобретет серьезный масштаб», — добавил Добровинский.

По статье 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» предусмотрено наказание сроком до 6 лет лишения свободы в случае препятствования профессиональной деятельности журналистов с использованием угрозы применения насилия либо повреждения имущества.

Артем Дзюба
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
7
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
8
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
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 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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