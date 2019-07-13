Шишкин признался, что у него нет обиды на "Краснодар"

Бывший защитник "Спартака", "Локомотива" и "Крыльев Советов" Роман Шишкин доволен проведенным временем в "Краснодаре". 32-летний россиянин считает, что приобрел важный жизненный и футбольный опыт.

– Я провел там два с половиной года. Переходил в статусе игрока сборной России. Когда находился полгода в аренде (вторая половина сезона 2016/17 – Прим. "СЭ"), то постоянно играл, клуб на меня рассчитывал. После подписания контракта что-то поменялось, и внутри решили по-другому. Я всегда со 100-процентной самоотдачей тренировался, доказывал, показывал максимальный уровень.

– Чья инициатива расторжения контракта с "Краснодаром"?

– После возвращения из аренды мне сразу дали понять, что будет мало игровой практики в основной команде. Поэтому мы пришли к общему мнению, что решение о расторжении пойдет на пользу всем. Еще оставался год контракта, но договорились расстаться на обоюдных условиях. Сейчас нахожусь в Москве. Занимаюсь своим трудоустройством.

– Нет обиды на "Краснодар"?

– Нет. Я всегда ищу плюсы в карьере. Понятно, что она могла сложиться по-другому, но при этом приобрел определенный опыт в жизни, футбольной карьере – много хороших друзей, хорошая команда. (Арман Мкртчян)

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