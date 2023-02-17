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Шишкин назвал сильнейшего аргентинца в истории РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин назвал экс-полузащитника «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингеса сильнейшим легионером из Аргентины в истории чемпионата России.

«Сильнейший аргентинец в истории РПЛ? Особенно выделю Домингеса. Мне нравилось, как он играл за «Рубин» и «Зенит». Про него даже сейчас говорят, он участвовал в матче легенд «Зенита» против «Спартака». Единственное, жалко, что у него в сборной не получилась карьера. Но по чемпионату России его многие запомнят. Трудно ли было против него обороняться? Я оборонялся против него не индивидуально, но он игрок высочайшего уровня. Против него любой команде было нелегко, это факт. Об этом говорит его статистика. В Россию он приехал не готовым футболистом, а повышал свой уровень. В «Зените» он стал уже состоявшейся звездой российского чемпионата», — приводит слова Шишкина Legalbet.

Домингес выступал за «Рубин» и «Зенит» с 2004 по 2009 год. В составе обеих команд он становился чемпионом России. На счету полузащитника 171 матч за российские клубы, в которых он забил 53 мяча и сделал 39 голевых передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/shishkin-nazval-silnejshego-argentintca-v-istorii-rpl/
Алехандро Домингес
Роман Шишкин
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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16
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 - : -
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