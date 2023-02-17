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Булыкин заявил, что атмосфера при немцах в «Локомотиве» не была рабочей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на слова голкипера московской команды Даниила Худякова, который рассказал о том, что игроки «железнодорожников» не понимали требования немецкого тренерского штаба.

«Я сразу говорил, что у футболистов «Локомотива» не было связи с немецким тренерским штабом в начале первого круга РПЛ. Но думаю, что тренеры не сильно влияют на брак игроков на поле. Многие футболисты ошибались, кто-то не добегал, кто-то не ловил простые мячи, кто-то просто выступал ниже своих возможностей. На это не всегда влияет тренер. Но та атмосфера, которую сделали в «Локомотиве» немцы, не была рабочей. Было понятно, что всем пофиг, нет мотивации работать на должном уровне. Поэтому, думаю, что и сами футболисты снизили к себе требования. Конечно, можно назвать много фамилий, но думаю, что все проводили анализ своей игры и понимали, что все их ошибки детские. Всю атмосферу в команде создает тренер, а тренерский штаб думал похоже о чем-то другом, но не о футболе и не о команде. Есть хорошие иностранные специалисты, которые приезжают к нам, хотят работать и проявить себя. Но есть те, кто приезжают и считают, что все получится без усилий, а это тяжело в российском футболе», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Перед началом сезона-2022/23 «железнодорожников» официально возглавил Йозеф Циннбауэр, однако тренировочным процессом де-факто по-прежнему управлял Комппер. 8 октября немецкий тренерский штаб, а также спортивный директор Томас Цорн покинули московский клуб.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-o-slovakh-khudyakova-atmosfera-pri-nemcakh-v-lokomotive-ne-byla-rabochei-ne-bylo-motivacii-228630/
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