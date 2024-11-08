Шишкарев: «У нас на руках был диагноз Черенкова»

Председатель Высшего совета федерации гандбола России и генеральный продюсер фильма о Черенкове «Федя. Народный футболист» Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе над картиной.

— В фильме про Высоцкого напористо отражена тема болезни Владимира Семеновича. Вам не хотелось тему болезни Федора обойти вообще?

— Чувствительный вопрос. Здесь было много споров. Я на определенном этапе стоял за то, чтобы показать его трагедию выпукло. Но коллеги убедили — не надо!

— Почему?

— Сам замечаю — в последнее время что ни кинематографическая работа, так кумир превращен либо в негодяя, либо в пьяницу, либо в психа. Между прочим, мы держали в руках копию диагноза Федора!

— Ощущения, когда это читаешь?

— И боль, и оторопь, и все на свете. Мы знаем, как он умер. Да и вы наверняка в курсе. В конце концов решили не концентрироваться на негативе. Понятно, что мы должны были рассказать о недуге, который Федору реально помешал. Но по десятибалльной шкале демонстрируем на пятерку.

Фильм же не о болезни, правильно? А о футболисте, который преодолевал себя. Считаю, деликатность выдержали. Не травмировали ни болельщиков, ни близких людей Федора. В первую очередь его дочку Настю, с которой подружились.