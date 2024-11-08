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Шишкарев: «У нас на руках был диагноз Черенкова»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Председатель Высшего совета федерации гандбола России и генеральный продюсер фильма о Черенкове «Федя. Народный футболист» Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе над картиной.

— В фильме про Высоцкого напористо отражена тема болезни Владимира Семеновича. Вам не хотелось тему болезни Федора обойти вообще?

— Чувствительный вопрос. Здесь было много споров. Я на определенном этапе стоял за то, чтобы показать его трагедию выпукло. Но коллеги убедили — не надо!

— Почему?

— Сам замечаю — в последнее время что ни кинематографическая работа, так кумир превращен либо в негодяя, либо в пьяницу, либо в психа. Между прочим, мы держали в руках копию диагноза Федора!

— Ощущения, когда это читаешь?

— И боль, и оторопь, и все на свете. Мы знаем, как он умер. Да и вы наверняка в курсе. В конце концов решили не концентрироваться на негативе. Понятно, что мы должны были рассказать о недуге, который Федору реально помешал. Но по десятибалльной шкале демонстрируем на пятерку.

Фильм же не о болезни, правильно? А о футболисте, который преодолевал себя. Считаю, деликатность выдержали. Не травмировали ни болельщиков, ни близких людей Федора. В первую очередь его дочку Настю, с которой подружились.

Основатель Группы компаний &laquo;Дело&raquo; Сергей Шишкарев (слева) и&nbsp;бывший генеральный директор московского &laquo;Спартака&raquo; Евгений Мележиков на&nbsp;пресс-конференции, посвященной началу съемок фильма о&nbsp;футболисте &laquo;Спартака&raquo; Федоре Черенкове. Сергей Шишкарев: «Черенков забил «Астон Вилле» — и я расколотил яблоком окно»

Федор Черенков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шишкарев
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3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
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11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
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