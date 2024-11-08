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Сегодня, 08:39

Первак: «Московских команд в РПЛ в избытке, в РПЛ нужен «Урал», наверное»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак заявил, что РПЛ не нужны новые московские команды.

«С точки зрения болельщиков, выступления команд, в РПЛ нужен «Урал», наверное. Большой регион, большой город и хорошая посещаемость была у них. И, скорее всего, «Балтика».
Московские команды в избытке, просто у «Торпедо» 2 тысячи наберется, все друг друга знают. Новые болельщики откуда-то не могут взяться. Вот стадион построят — посмотрим. Новая арена лишней не будет в Москве», — сообщил Первак Legalbet.

В нынешнем сезоне в РПЛ представлены четыре московских клуба: «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». Также в турнире участвуют подмосковные «Химки».

В Мелбет-Первой лиге после 17 туров лидируют московское «Торпедо» и «Балтика», обе команды набрали по 33 очка. Тульский «Арсенал» занимает третью строчку с 28 баллами, а «Урал» находится на четвертом месте с 27 очками.

Источник: https://legalbet.ru/news/pervak-zayavil-chto-v-rpl-ne-nuzhni-novie-moskovskie/
Футбол
РПЛ
Юрий Первак
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
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