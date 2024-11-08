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Бонгонда: «Я был расстроен, что Джикия ушел из «Спартака»

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Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда поделился мнением об уходе бывшего капитана команды Георгия Джикии из московского клуба и его переходе в «Химки».

«Я был расстроен, что Джикия ушел из «Спартака». Георгий был очень добр ко мне, когда я только перешел в «Спартак», поэтому я всегда буду благодарен ему. Сейчас же я рад, что он все-таки нашел себе новую команду и будет играть в чемпионате России», — цитирует Бонгонду Legalbet.

13 сентября 30-летний защитник на правах свободного агента присоединился к «Химкам», после ухода из «Спартака» в связи с истечением срока действия контракта. В текущем сезоне Джикия не отметился результативными действиями в 4-х матчах за подмосковную команду.

Источник: Legalbet
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Тео Бонгонда
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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 - : -
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Динамо Мх – Оренбург
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Ростов – Химки
 - : -
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 - : -
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