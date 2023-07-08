Широков заявил, что разницы между «Газпромом» и «Лукойлом» нет

Экс-игрок сборной России, «Зенита» и «Спартака» Роман Широков ответил на вопрос, почему в российском футболе много денег, несмотря на санкции.

«Деньги в России есть. Просто надо понимать, куда они идут. Если про «Спартак» говорить, его спонсирует якобы частная компания — могут тратить сколько хотят в рамках дозволенного и приличия. Компания, которая спонсирует «Спартак», — прибыльная. Разницы между «Газпромом» и «Лукойлом» нет? По мне, так да», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

«Лукойл» является спонсором московского «Спартака». «Газпром» — петербургского «Зенита».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.