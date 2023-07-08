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Сегодня, 16:52

Думбия — о серебряной медали: «Это символично»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия прокомментировал то, что ему вручили серебряную медаль по итогам сезона-2022/23.

— Мне сказали, почему ее дали. Команда заняла второе место, поэтому и дали. Не играл в прошлом сезоне? Это символично, что мне дали серебряную медаль, — сказал футболист.

35-летний Думбия завершил игровую карьеру летом 2022 года. За ЦСКА он выступал с 2010 по 2015 год, забив 95 голов и отдав 36 результативных передач в 150 матчах.

Сейду Думбия
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