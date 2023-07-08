Думбия рассказал, какой матч за ЦСКА больше всего запомнился

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия назвал самый запоминающийся матч за армейцев.

— Против «Интера», «Лилля», «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

— Не хотели бы себя попробовать в стендапе, как Слуцкий?

— Нет. Хочу продолжить карьеру в футболе.

— Почему? Не хватает артистизма?

— Я даже не думал об этом. Знаю точно, что буду работать в футболе.

35-летний Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год. Он завершил игровую карьеру в прошлом году.