Орзул отреагировала на слова Кобелева о том, что женщины не разбираются в футболе

Телеведущая Мария Орзул рассказала, что она думает о словах бывшего тренера «Динамо» Андрея Кобелева. Российский специалист заявил, что женщины не разбираются в футболе.

«21-й век, друзья, а мы застряли где-то там, где женщинам не позволялось высовывать нос из кухни, если мужчина на диване перед телеком с футболом, – цитирует Орзул «Плеймейкер» 2 марта. – Я не буду сейчас оправдываться, перечислять навыки и спортивные (читай футбольные) познания свои и своих коллег-девчонок, не вижу в этом смысла, честно. Но я искренне не могу понять, почему футбол – это исключительно мужская территория.

Почему в Европе в футбольных программах, на бровках, в раздевалках, и т.д. вовсю работают девушки-журналисты, получая тонны комплиментарных комментариев в тех же соцсетях, а в России я должна каждый день оправдываться за свое присутствие в футбольном эфире? Почему я задаю вопрос гостю в этом самом эфире, а потом читаю отклик некоторых зрителей – мол, куда она лезет, что она несет? А на следующий день ту же самую тему, теми же словами говорит мой коллега-мужчина – и к нему вопросов нет. Такое тоже случается, поверьте».

52-летний Кобелев работал в «Динамо» на разных должностях в общей сложности с 2004-го по 2016 год.