Широков считает, что чемпионские амбиции «Динамо» переоценены

Бывший капитан сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионских амбициях «Динамо».

В 22-м туре РПЛ на домашнем стадионе бело-голубые уступили «Ростову» со счетом 1:4.

«Возможно, чемпионские амбиции «Динамо» были переоценены. Поражение в матче с «Ростовом» — командный косяк. Такое бывает во время борьбы за чемпионство. По очкам-то они близко к первому месту. Дальше смогут доказать, были они переоценены или недооценены», — сказал Широков «СЭ».

На данный момент команда Марцела Лички занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 21 матче.

Савелий Максимцев