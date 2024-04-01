Широков: «Даже после пяти игр нельзя будет говорить, было ли решение уволить Ивича поспешным»

Бывший капитан сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

13 марта сербский специалист покинул пост главного тренера «быков». 14 марта клуб объявил о назначении на эту должность Мурада Мусаева, который заключил контракт до конца сезона-2023/24. В 22-м туре РПЛ «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Локомотивом» — 1:1.

«Даже после пяти игр нельзя говорить, было ли решение уволить Ивича поспешным. В конце можно будет подвести какие-то итоги. А после каждой игры нет смысла гадать: выиграли — стоило, проиграли — не стоило. Так тренера не оценивают. По крайней мере я этого не делаю», — сказал Широков «СЭ».

В турнирной таблице чемпионата России-2023/24 «Краснодар» занимает второе место с 40 очками, отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

Савелий Максимцев