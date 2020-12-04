Широков против увольнения Семака из «Зенита»
Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал выступление «Зенита» под руководством Сергея Семака, а также слухи о поиске иностранного тренера.
— Почему Семаку надо дать поработать?
— Исходя из того, что он выиграл два титула и того, что он может поменять структуру игры команда на более разнообразную. У него есть все качества для этого. Если сейчас убирать, то кого брать?
— Почеттино за 10 миллионов евро?
— Он сюда не поедет так же, как Фалькао. Есть Валера, есть Слуцкий, но они задействованы. Однако я не вижу, в чем Сергей Богданыч может уступать. За зимнюю паузу у него будет время преобразить команду.
— Как вам работа Рибалты?
— Работает. Там сейчас Андрей Сергеевич Аршавин возьмет ситуацию!
— Аршавин готов отвечать за всю структуру «Зенита»?
— Думаю, пройдет какое-то время. Сразу не готов, а через полгода-год вполне. (Севастиан Терлецкий)
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