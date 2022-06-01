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Широков отреагировал на информацию об уходе Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода»

Читать «СЭ» в

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением по поводу ухода Александра Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Я не знаю, с чем это связано, надо у руководства спросить, а так мне трудно сказать. Не знаю, какие задачи у него были, но если просто оставить команду в премьер-лиге, то он с ней справился», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Ранее, 1 июня, Кержаков в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не продлил с ним контракт. Предыдущее соглашение специалиста действовало до 31 мая этого года.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» в июне 2021 года. В прошедшем сезоне команда заняла 11-е место в Тинькофф РПЛ.

Александр Кержаков
Роман Широков
РПЛ
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