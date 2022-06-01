Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:08

Руслан Литвинов: «Бакаев и Жиго для меня, как старшие братья в «Спартаке»

Литвинов заявил, что в «Спартаке» Бакаев и Жиго для него были, как старшие братья
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью корреспонденту «СЭ» рассказал о своем отношении к ушедшим футболистам из клуба Самуэлю Жиго и Зелимхану Бакаеву.

— Жиго все очень тепло приняли в «Спартаке». На протяжении всей его карьеры здесь к нему всегда было отличное отношение. Он и Зелимхан, как два старших брата для меня, которые всегда помогали на поле и за его пределами.

— Кто теперь будет дела «Ауф» с трибунами? Может быть, ты?

— Нет, нет, это останется с Жиго. Думаю, теперь надо какую-то новую фишку добавлять.

— Мне кажется, Шамар сможет.

— Да! У него точно получится! А «Ауф» останется с Жиго — в его честь и в память о тех годах, что он провел в «Спартаке».

— Шамар громче всех праздновал. Он всегда на позитиве?

— Шамар — жизнерадостный человек. Почему нет? Он всегда улыбается, всегда подбадривает команду, гонит всех вперед. У него каждый день, как праздник.

— Главное воспоминание о Бакаеве?

— Много воспоминаний о нем. Мы с ним очень хорошо дружим, хорошо общаемся. Он всегда на поле мне подсказывает, где-то пихает, как более опытный игрок.

Зелимхан Бакаев
Руслан Литвинов
Самюэль Жиго
Футбол
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
34,5 млн евро за балласт. Сколько может заработать «Спартак» на Тиле, Крале, Ларсоне и других игроках в аренде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Широков отреагировал на информацию об уходе Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости