Руслан Литвинов: «Бакаев и Жиго для меня, как старшие братья в «Спартаке»

Литвинов заявил, что в «Спартаке» Бакаев и Жиго для него были, как старшие братья

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью корреспонденту «СЭ» рассказал о своем отношении к ушедшим футболистам из клуба Самуэлю Жиго и Зелимхану Бакаеву.

— Жиго все очень тепло приняли в «Спартаке». На протяжении всей его карьеры здесь к нему всегда было отличное отношение. Он и Зелимхан, как два старших брата для меня, которые всегда помогали на поле и за его пределами.

— Кто теперь будет дела «Ауф» с трибунами? Может быть, ты?

— Нет, нет, это останется с Жиго. Думаю, теперь надо какую-то новую фишку добавлять.

— Мне кажется, Шамар сможет.

— Да! У него точно получится! А «Ауф» останется с Жиго — в его честь и в память о тех годах, что он провел в «Спартаке».

— Шамар громче всех праздновал. Он всегда на позитиве?

— Шамар — жизнерадостный человек. Почему нет? Он всегда улыбается, всегда подбадривает команду, гонит всех вперед. У него каждый день, как праздник.

— Главное воспоминание о Бакаеве?

— Много воспоминаний о нем. Мы с ним очень хорошо дружим, хорошо общаемся. Он всегда на поле мне подсказывает, где-то пихает, как более опытный игрок.