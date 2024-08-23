Широков — о прогрессе Глушенкова в «Зените»: «По моим стопам идет»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» высказался о прогрессе нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

— Уже лет 10 слышу о Глушенкове. И десять лет восхищаюсь. А вы только сейчас его увидели. (смеется)

— В «Спартаке» он не раскрылся.

— Это, наверное, проблемы [«Спартака»].

— В «Химках» хорошо играл.

— Ну он там три месяца выступал.

— В «Локомотиве» — прекрасно, в «Зените» — самый расцвет.

— По моим стопам идет.

— Для вас не удивительно, что он сейчас на пике?

— Нет. Я еще четыре года назад задавался вопросом, почему Глушенков не играет в «Спартаке». Для меня удивительно, почему он там не выступал. Четыре года назад об этом говорил. «Спартак» мне не верил.

В пяти матчах РПЛ Глушенков забил 7 голов и отличился одной голевой передачей.