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Сегодня, 12:00

Широков — о прогрессе Глушенкова в «Зените»: «По моим стопам идет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Максим Глушенков.
Фото ФК «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» высказался о прогрессе нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

— Уже лет 10 слышу о Глушенкове. И десять лет восхищаюсь. А вы только сейчас его увидели. (смеется)

— В «Спартаке» он не раскрылся.

— Это, наверное, проблемы [«Спартака»].

— В «Химках» хорошо играл.

— Ну он там три месяца выступал.

— В «Локомотиве» — прекрасно, в «Зените» — самый расцвет.

— По моим стопам идет.

— Для вас не удивительно, что он сейчас на пике?

— Нет. Я еще четыре года назад задавался вопросом, почему Глушенков не играет в «Спартаке». Для меня удивительно, почему он там не выступал. Четыре года назад об этом говорил. «Спартак» мне не верил.

В пяти матчах РПЛ Глушенков забил 7 голов и отличился одной голевой передачей.

Роман Широков
ФК Зенит
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

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Евгений Марков

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Сергей Брызгалов

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