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В «Динамо» готовы предложить Шунину должность в структуре клуба

Алина Савинова
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сообщил, что вратарю Антону Шунину готовы предложить должность в структуре московского клуба.

«Да, он может вернуться, недавно с ним на эту тему говорили. Есть разные предложения, в том числе в спортивной школе. Но он сказал, что, может, еще поиграет где-то годик, если такие предложения поступят. А так это динамовец с 17 лет. Место, конечно, в структуре «Динамо» ему предлагается», — цитирует Степашина ТАСС.

Шунин является воспитанником «Динамо». Он дебютировал за основную команду в 2007 году и всего в составе бело-голубых провел 366 матчей. 1 июля голкипер покинул московский клуб в связи с истечением срока контракта.

Источник: ТАСС
Антон Шунин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
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 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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