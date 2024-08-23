В «Динамо» готовы предложить Шунину должность в структуре клуба

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сообщил, что вратарю Антону Шунину готовы предложить должность в структуре московского клуба.

«Да, он может вернуться, недавно с ним на эту тему говорили. Есть разные предложения, в том числе в спортивной школе. Но он сказал, что, может, еще поиграет где-то годик, если такие предложения поступят. А так это динамовец с 17 лет. Место, конечно, в структуре «Динамо» ему предлагается», — цитирует Степашина ТАСС.

Шунин является воспитанником «Динамо». Он дебютировал за основную команду в 2007 году и всего в составе бело-голубых провел 366 матчей. 1 июля голкипер покинул московский клуб в связи с истечением срока контракта.