Широков недоумевает по поводу возможного расширения РПЛ до 18 команд

Бывший капитан сборной России Роман Широков выразил недоумение по поводу возможного расширения российской премьер-лиги до 18 команд. На данный момент в РПЛ играет 16 клубов.

"А кто сможет мне объяснить в чем экономическая и спортивная гениальность решения о расширении до 18 команд?! Есть какие-то расчеты. А дни для дополнительных игр есть в календаре?" - написал Широков в Твиттере.