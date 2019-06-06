Широков недоумевает по поводу возможного расширения РПЛ до 18 команд

Бывший капитан сборной России Роман Широков выразил недоумение по поводу возможного расширения российской премьер-лиги до 18 команд. На данный момент в РПЛ играет 16 клубов.
"А кто сможет мне объяснить в чем экономическая и спортивная гениальность решения о расширении до 18 команд?! Есть какие-то расчеты. А дни для дополнительных игр есть в календаре?" - написал Широков в Твиттере.
А кто сможет мне объяснить в чем экономическая и спортивная гениальность решения о расширении до 18 команд?! Есть какие-то расчёты. А дни для доп.игр есть в календаре?:)— Roman Shirokov (@shirokovr15) 6 июня 2019 г.
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