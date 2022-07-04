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ЦСКА договорился с итальянским клубом о трансфере Бийола

Алексей Еремин
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Защитник ЦСКА Яка Бийол может покинуть московский клуб в ближайшее время, информирует Metaratings.ru. Ранее сообщалось, что что итальянские клубы проявляют интерес к словенцу.

По информации источника, ЦСКА согласовал с одним из итальянских клубов сделку по продаже словенца. Официально об этом может быть объявлено на этой неделе. Трансферная стоимость словенского защитника оценивается в 3,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне 23-летний Бийол забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/tsska-dogovorilsya-s-italyanskim-klubom-o-prodazhe-biyola-1304478/
Яка Бийол
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