ЦСКА договорился с итальянским клубом о трансфере Бийола

Защитник ЦСКА Яка Бийол может покинуть московский клуб в ближайшее время, информирует Metaratings.ru. Ранее сообщалось, что что итальянские клубы проявляют интерес к словенцу.

По информации источника, ЦСКА согласовал с одним из итальянских клубов сделку по продаже словенца. Официально об этом может быть объявлено на этой неделе. Трансферная стоимость словенского защитника оценивается в 3,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне 23-летний Бийол забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.