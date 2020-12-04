Широков не считает, что Семака нужно увольнять из «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков не считает, что главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака необходимо увольнять из команды в связи с последними результатами.

— Давайте о «Зените». Надо ли убрать Семака? — вопрос Широкову.

— Я думаю, нет, — ответил Широков. — Надо дать возможность как-то перестроить игру команды в зимней период. И от этого отталкиваться. Они же идут вверху турнирной таблицы. (Севастиан Терлецкий)

Ранее «Зенит» уступил «Брюгге» (0:3) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов и лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги Европы.