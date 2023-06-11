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Сегодня, 14:32

Шикунов заявил, что «Факел» и «Пари НН» закономерно остались в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал результаты стыковых матчей за право играть в РПЛ.

«То, что в РПЛ остались «Факел» и «Пари НН» — это закономерно. Нижегородцы вчера подпортили себе настроение в первом тайме. Они расслабились после 3:0 в первом матче. «Факел» достойно сыграл дома и на выезде. Евсеев уже мастер по спасению команд через стыки? Да, он опытный боец. Вадим Валентинович — молодец, умеет настроить свою команду. У него есть характер. Юран тоже спас «Химки» в прошлом сезоне, у него есть дух. Сергей Николаевич это все прививает футболистам. Очень рад, что остался «Факел». Воронеж не должен был оставаться без футбола. Жалко, что у них нет нового стадиона», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

10 июня «Факел» выиграл у «Енисея» со счетом 2:0 и остался в РПЛ. «Пари НН» проиграл «Родине» 0:2, но по сумме двух встреч нижегородцы были сильнее.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-zakonomerno-chto-fakel-i-pari-nn-ostalis-v-rpl/
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ФК Факел (Воронеж)
Александр Шикунов
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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ЦСКА

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П
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Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
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Спартак

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