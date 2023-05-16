Шикунов считает Абаскаля виноватым в том, что «Спартак» развалился

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о выступлении московской команды в весенней части сезона.

«Спартак» завалил всю весну. Не знаю, что такого произошло внутри. Сначала сломался Джикия, потом Промес. Игра в обороне сломалась. «Спартак» стал пропускать по 3-4 мяча в каждой игре. По расписанию весенняя часть для красно-белых должна была стать легкой, а на деле все развалилось и не пошло», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

Специалист отметил, что неудачные результаты «Спартака» — вина главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Естественно. Он же все выстраивает. В каждом матче меняются 2 человека, схемы. Абаскаль поплыл. Мы не можем сказать, что у него в голове. Может, Абаскалю уже неинтересно, хочет домой. На сегодняшний день нужны российские специалисты, которые будут работать с нашими футболистами, пока такое время, нет еврокубков», — добавил он.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков за 27 туров.