Шелия: «Не слышал, чтобы легионеры говорили, что в России слабый футбол»

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал уровень чемпионата России.

«Не слышал, чтобы легионеры говорили, что в футбол в России слабый футбол. Даже Пьянича послушать, он говорит, что чемпионат очень интенсивный, много единоборств. Это говорит о том, что футболисты готовы хорошо. Здесь тоже непросто. Так что, повторюсь, не слышал такого», — цитирует Шелию «РБ Спорт».

После 13 туров «Ахмат» с 9 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.