Щербаков рассказал о съемках в фильме «Федя. Народный футболист»

Народный артист Борис Щербаков прокомментировал съемки в фильме про бывшего футболиста «Спартака» Федора Черенкова.

«Я постарался сделать все, что я мог. Мне все практически из съемочного процесса запомнилось, мало того, что все было интересно и любопытно, я бы сказал, что с большой заботой ко всем артистам относилась группа. Я очень хорошо вспоминаю съемки в этом фильме, очень жалко, что это быстро кончилось», — цитирует Щербакова ТАСС.

28 октября в Москве состоялась премьера фильма «Федя. Народный футболист».