Шикунов: «Если бы Соболев переходил в ЦСКА, было бы больше вопросов»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов не считает потенциальный переход нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит» предательством.

«Ну какое предательство?! Это серьезное слово, предать можно родину, семью. А это клуб, это бизнес. Он даже не в ЦСКА переходит и не в «Динамо», другой город. Может, у него здесь не складывается, а там сделали хорошее предложение. Человек один раз живет и один раз играет в футбол, у них короткий футбольный путь. Естественно, он выбирает себе лучшие условия. Было бы комфортно в «Спартаке» — он бы остался. Сейчас, наверное, он видит комфортные условия в «Зените» — хочет туда. Он уходит в другой город. Слова о предательстве не хочется говорит, их не надо употреблять.

Это нормальная футбольная ситуация по нынешним временам. Раньше это было, может, сложнее. Сейчас уже давно все переходят, он же не первый из «Спартака» в «Зенит» переходит — Бакаев, Дзюба, всех не вспомнишь. Быстро сначала ушел в «Спартак», потом вернулся в «Зенит», все было в этой жизни. Есть же ситуации, которые мы не знаем. Может, ему некомфортно, с тренером не сошелся. Все бывает, это футбол, тонкая вещь. Переходит и переходит, что сделаешь», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.

10 июля сообщалось, что трансфер 27-летнего россиянина в «Зенит» находится под угрозой срыва.