6 августа, 10:00

Шатов уверен в чемпионстве «Зенита» в этом сезоне

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Абустин
корреспондент
Олег Шатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший игрок «Зенита» Олег Шатов в интервью «СЭ» поделился мнением о результатах петербуржцев.

— «Зенит» впервые за много лет начал сезон не в статусе чемпиона. Удивлены победой «Краснодара»?

— На мой взгляд, это не «Зенит» слабо сыграл, а «Краснодар» выдал отличный сезон и здорово себя проявил. Сергей Николаевич Галицкий, город — они заслужили золото. Могу их только поздравить.

— Вам не кажется, что «Зенит» в последние два года в кризисе?

— Тяжело говорить о каком-то кризисе, когда команда каждый год забирает по два титула. Да, в прошлом сезоне не выиграли — ничего страшного. Будем смотреть дальше. Думаю, в этом году они станут чемпионами.

Олег Шатов.«Я отвечаю за то, что могу изменить. Но такое отношение к себе и к своей команде не принимаю». Интервью Олега Шатова

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. До него «Зенит» выигрывал РПЛ шесть сезонов подряд.

«Зенит» после 3-го тура занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26.

Олег Шатов
РПЛ
ФК Зенит
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
