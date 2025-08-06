Шатов уверен в чемпионстве «Зенита» в этом сезоне

Бывший игрок «Зенита» Олег Шатов в интервью «СЭ» поделился мнением о результатах петербуржцев.

— «Зенит» впервые за много лет начал сезон не в статусе чемпиона. Удивлены победой «Краснодара»?

— На мой взгляд, это не «Зенит» слабо сыграл, а «Краснодар» выдал отличный сезон и здорово себя проявил. Сергей Николаевич Галицкий, город — они заслужили золото. Могу их только поздравить.

— Вам не кажется, что «Зенит» в последние два года в кризисе?

— Тяжело говорить о каком-то кризисе, когда команда каждый год забирает по два титула. Да, в прошлом сезоне не выиграли — ничего страшного. Будем смотреть дальше. Думаю, в этом году они станут чемпионами.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. До него «Зенит» выигрывал РПЛ шесть сезонов подряд.

«Зенит» после 3-го тура занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26.