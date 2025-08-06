Чернов — о переходе в «Крылья Советов»: «В Самару возвращаюсь с хорошими чувствами. Я хочу играть»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что перейдет в «Крылья Советов».

«В Самару возвращаюсь с хорошими чувствами. Я хочу играть. Для меня очень важно показывать свой класс на поле, а не просиживать на лавке и тренироваться в одиночку на отдельном поле. Хочется приносить пользу команде, тем более «Крылья» — практически родной клуб.

Один диалог у нас с Магомедом Адиевым уже был. Для меня было важно узнать, как он отнесется к моему приходу, понять его видение. Все, что он сказал, меня более чем устроило. Хотелось бы хорошо провести время в Самаре и как можно выше залезть», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

29-летний Чернов выступает за «Спартак» с февраля 2022 года, перейдя из «Крыльев Советов». В сезоне-2024/25 защитник провел 11 матчей и отдал голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

