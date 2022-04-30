«Иванов зажал двойные премиальные». Шатов пошутил после матча с «Динамо»

Полузащитник «Урала» Олег Шатов находился в хорошем расположении духа после завершения матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:2).

«Что сказал Иванов после матча? Ничего, зажал двойные премиальные, так и напишите (смеется)».

«Урал» впервые с 2017 года обыграл «Динамо» на выезде в матче чемпионата России, тогда победа была добыта 23 июля со счетом 1:0.

«Урал» располагается на 14-й позиции с 27 очками после 27 игр.