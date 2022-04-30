Лещенко: «Зенит» давно можно поздравить с чемпионством. В России только одна приличная команда»

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондетом «СЭ» прокомментировал поражение от «Урала» (2:3) в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Никакого позитива нет. Отдали свою игру. В начале было преимущество, могли забивать. Но что-то не получалось. Четыре удара по воротам — три гола. Так не бывает. «Динамо» может и второе место сейчас упустить. Конечно, «Зенит» чемпион. Их давно уже можно с этим поздравить. Сейчас смешно разбор игр устраивать. Несмотря на то, что «Урал» идет внизу таблицы, они крепкая команда. Хорошо двигаются, хорошо ходит мяч. У нас в чемпионате только одна приличная команда — «Зенит». Все остальные команды одинаковые — что «Спартак», что «Динамо», что ЦСКА», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 52 очками идет на втором месте в таблице с 52 очками в 27 играх. В случае, если «Зенит» сегодня обыграет «Локомотив», то досрочно гарантирует себе победу в чемпионате России-2021/22.