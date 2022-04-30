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Сегодня, 16:27

Лещенко: «Зенит» давно можно поздравить с чемпионством. В России только одна приличная команда»

Лещенко поздравил «Зенит» с чемпионством после поражения «Динамо»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондетом «СЭ» прокомментировал поражение от «Урала» (2:3) в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Никакого позитива нет. Отдали свою игру. В начале было преимущество, могли забивать. Но что-то не получалось. Четыре удара по воротам — три гола. Так не бывает. «Динамо» может и второе место сейчас упустить. Конечно, «Зенит» чемпион. Их давно уже можно с этим поздравить. Сейчас смешно разбор игр устраивать. Несмотря на то, что «Урал» идет внизу таблицы, они крепкая команда. Хорошо двигаются, хорошо ходит мяч. У нас в чемпионате только одна приличная команда — «Зенит». Все остальные команды одинаковые — что «Спартак», что «Динамо», что ЦСКА», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 52 очками идет на втором месте в таблице с 52 очками в 27 играх. В случае, если «Зенит» сегодня обыграет «Локомотив», то досрочно гарантирует себе победу в чемпионате России-2021/22.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Лев Лещенко
1
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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