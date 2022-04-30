Губерниев за отставку Слуцкого из «Рубина»: «Может, им просто нравится получать садомазохистское удовольствие»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение «Рубина» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:6).

«То, что Слуцкий должен был уйти еще несколько туров назад как минимум, было ясно всем, кроме руководства «Рубина» и Слуцкого. Может быть, им просто нравится получать такое садомазохистское удовольствие. Команда рассыпается на глазах, но это ясно всем, кроме руководства «Рубина». Может быть, хотят установить новые рекорды, начать проигрывать 0:10, 1:15. Без проблем. Слуцкий без сомнения хороший тренер, но у него сейчас черти что получается с «Рубином», это факт. Причем все началось давно, еще с легионерами в команде. Надо было менять тренера еще несколько туров или месяцев назад», — сказал Губерниев «СЭ».

Напомним, что после 27 матчей «Рубин» занимает 11-е место в таблице Тинькофф РПЛ (29 очков).