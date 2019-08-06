Шаронов рассказал про свою футбольную философию

Тренер "Рубина" Роман Шаронов в интервью Евгению Савину на YouТube-канале "КраСава" рассказал, какой футбол он хочет построить в команде.

- Твой футбол, на что он будет похож? К чему ты стремишься?

- Мне нравится футбол агрессивный, но в то же время организованный. Я не люблю, когда есть авантюра, но и не люблю, когда назад-назад-назад.

- Атакующий футбол – откуда это? Ты ведь всегда играл в команде, которая исповедовала прагматичный футбол.

- Это пришло ко мне, когда я закончил играть и переучивался с игрока на тренера – именно ментально, в голове. Наверное, в Бильбао, когда я поехал на стажировку и поговорил там с психологом. Она просто одной фразой меня…

- Что она сказала?

- «Определись, чего ты хочешь». Или играй, или заканчивай. Я сперва не понял, а потом приехал и сам с собой поговорил: «Что ты хочешь?» И начал меняться ментально, по-другому смотреть на тренировки.