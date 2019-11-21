Шаронов рассказал, на что «Рубин» делает упор в подготовке к матчу с «Зенитом»

Тренер «Рубина» Роман Шаронов в интервью клубной пресс-службе отметил, что в матче 17-го тура с «Зенитом» казанская команда будет делать акцент на стандарты.

— Из-за дисквалификации будут отсутствовать Зурико, Зуев, Ташаев. За счет кого и как играть с «Зенитом»?

— Я всегда говорил, что команда не состоит из 11 игроков стартового состава, команда состоит из игроков, которые каждую минуту готовы выйти на поле и провести максимально качественно то количество времени, которое им будет выделено. Это и есть лицо команды, поэтому у нас с этим проблем не должно быть.

— Вы пришли с плашкой в руках. На что делаете акцент?

— Это стандарты. У нас по циклу сегодня стандарты. Мы «Зенит» хорошо знаем, у них есть, повторюсь, свой стиль игры, поэтому информации достаточно. Тем более, что мы с ними сыграли уже одну игру в чемпионате.

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