16:58 | Футбол — РПЛ

Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера "Рубина"

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Экс-защитник "Рубина" Роман Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера казанцев информирует пресс-служба клуба. На протяжении двух предыдущих сезонов он возглавлял тренерский штаб молодежной команды клуба.

Напомним, что Шаронов выступал за "Рубин" с 1999 по 2004 и с 2008 по 2014 год. За казанский клуб экс-футболист во всех турнирах провел 259 игр.

Ранее "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева. Специалист во второй раз в карьере возглавил казанский клуб в июне 2017 года. До этого он работал с казанцами с 2001 по 2013 год. В 2002 году он вывел казанцев в премьер-лигу, а год спустя завоевал с ними бронзу чемпионата России. В 2008 году "Рубин" впервые в истории стал чемпионом страны, а год спустя повторил успех. 

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