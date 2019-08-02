Шандор Варга: "Ходжсон хотел видеть Чалова в "Кристалл Пэлас". Но Федору пока рано уезжать в Англию"

Шандор Варга, директор восточно-европейского офиса Base Soccer Agency, которое представляет интересы форварда ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал информацию английских СМИ о том, что армейцы отклонили предложение "Кристал Пэлас" по 21-летнему игроку. Англичане хотели приобрести лучшего бомбардира чемпионата России прошлого сезона за 14 миллионов фунтов.

– Я понимаю позицию ЦСКА, – говорит Варга.

– "Кристалл Пэллас" действительно делал ЦСКА предложение по Чалову?

– Здесь я могу подтвердить, что не только "Кристал Пэлас", но и другие английские клубы следят за Федором. Главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон очень известный, симпатичный специалист. Так что Чалов мог попасть в хорошие руки, но, возможно, ему еще рано переезжать в Англию. Раз ЦСКА принял такое решение, его надо уважать.

– Ходжсон хотел видеть Чалова в своей команде?

– Да, он мне звонил и интересовался Федором, спрашивал мое мнение. Так что интерес был предметным. Но я встречался с руководством ЦСКА. Мне понятно их решение. Наверное, Федору пока рано переходить в английский клуб. Он еще молод.

– 14 миллионов фунтов за Чалова – слишком мало?

– Ой, в наше время нет смысла говорить о цене. Иногда за игрока дают 200-300 миллионов – и непонятно за что... В футболе сейчас очень много денег. Иногда игроку дают условно 150 миллионов, чтобы он только ударил по мячу (смеется). На мой взгляд, в данном случае деньги не имеют самого важного значения для руководства ЦСКА.

– Вы сказали, что "возможно, Федору еще рано уезжать". То есть, пока он не перерос чемпионат России?

– Я видел его последние игры. Сейчас он находится в хорошей команде – ЦСКА, у серьезного тренера – Гончаренко. У него есть все условия для дальнейшего роста. У ЦСКА грамотный менеджмент. Так что спешить с уходом ему сейчас, наверное, не стоит. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Варги – в ближайшее время на сайте "СЭ"