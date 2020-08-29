Шамиль Газизов высказался о Еськове, провалившем тест на полиграфе

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с Алексеем Еськовым, не прошедшим проверку на полиграфе.

— Что я могу комментировать по Еськову? Когда нам поставили пенальти в игре с «Сочи» — это была ошибка. Больше сказать нечего, — сказал Газизов. — Согласен с тем, что судейство было неквалифицированное. А по поводу матча «Ростов» — «Уфа» я не буду комментировать. Давайте дождемся официальных документов. Мы свою позицию по двум этим арбитрам высказали.

— Вы призывали пожизненно отстранить Казарцева и Еськова. Ваша позиция остается прежней?

— Да, мы ее уже озвучили.

— Допустимо ли проверять судей на полиграфе?

— Пусть решает РФС. (Севастиан Терлецкий)