РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шамиль Газизов высказался о Еськове, провалившем тест на полиграфе

20:58

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с Алексеем Еськовым, не прошедшим проверку на полиграфе.

— Что я могу комментировать по Еськову? Когда нам поставили пенальти в игре с «Сочи» — это была ошибка. Больше сказать нечего, — сказал Газизов. — Согласен с тем, что судейство было неквалифицированное. А по поводу матча «Ростов» — «Уфа» я не буду комментировать. Давайте дождемся официальных документов. Мы свою позицию по двум этим арбитрам высказали.

— Вы призывали пожизненно отстранить Казарцева и Еськова. Ваша позиция остается прежней?

— Да, мы ее уже озвучили.

— Допустимо ли проверять судей на полиграфе?

— Пусть решает РФС. (Севастиан Терлецкий)

Спартак — Арсенал Т

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир