Газизов: «Наверняка мы увидим Хабиба на матчах махачкалинского «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о работе клуба над увеличением посещаемости домашних матчей.

«В городе много наружной рекламы, мы очень активно работаем в медиа пространстве, проводим различные акции в Махачкале, используем всевозможные диджитал инструменты, а билетная программа у нас одна из самых демократичных в лиге, мы делаем все возможное, чтобы большой футбол оставался доступным для всех слоев населения. Большую помощь оказывают власти Дагестана, надо отметить большую поддержку со стороны руководителя региона. Без него это вообще не было бы возможно.

Придет ли Хабиб на игру «Динамо» в РПЛ? Он приходил на наши игры в Первой Лиге. Думаю, в РПЛ он тоже посетит на наш матч. Он любитель футбола и часто посещает матчи: не только в России, но и заграницей. Наверняка мы его увидим на матчах «Динамо». Мы его ждем, он это знает», – цитирует Metaratings.ru Газизова.