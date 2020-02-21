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Шамиль Газизов: «На 99 процентов Круговой вернется из «Зенита» в «Уфу»

16:09
Данил Круговой. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Данил Круговой. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с 21-летним защитником Данилом Круговым.

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Летом футболист подписал контракт с «Зенитом», однако первую часть сезона на правах аренды провел в «Уфе». Сейчас игрок продолжает восстанавливаться от травмы на сборе питерцев. У сине-бело-голубых есть право забрать его к себе в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Круговой провел в премьер-лиге шесть матчей.

— Данил пока еще будет восстанавливаться с «Зенитом», а потом, наверное, вернется к нам. Давайте еще немного подождем. На 99 процентов Круговой закончит этот сезон в «Уфе», — сказал Газизов. — Сейчас футболист продолжает восстановление. Работает по своей программе. Как только завершит реабилитацию, приедет к нам.

— Есть шанс, что он сыграет за вас во второй части сезона?

— Конечно. Травма неприятная. Но по нашим данным, в середине марта Круговой уже сможет начать тренироваться в общей группе. А там еще два месяца до конца чемпионата. (Виталий Айрапетов)

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