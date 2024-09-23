Газизов: «Заходя в раздевалку «Динамо», Хабиб и Махачев делают намного больше, чем деньги»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отметил важность для команды поддержки со стороны чемпионов UFC Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.
«Хабиб и Ислам Махачев помогают даже своим присутствием. Такого уровня люди оказывают нам огромную поддержку своим отношением. Заходя к ребятам в раздевалку, они делают намного больше, чем деньги», — отметил Газизов.
Нурмагомедов и Махачев вместе посетили последний матч махачкалинского «Динамо» в FONBET Кубке России против московского «Динамо».
Источник: «РБ Спорт»
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|0
|2
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|
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|
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|4
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|
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|4
|2
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|
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|
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|9
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|9
|1
|4
|4
|9-16
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|
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16
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|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|0 : 0
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|2 : 2
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|0 : 0
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|1 : 3
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
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Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
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|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
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|1
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Даниил Фомин
Динамо
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|1
|1
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Химки
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|1
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