Шамиль Газизов: «Хюсай? Я не буду рекламировать игроков других команд»

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отказался комментировать информацию о возможном переходе защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая. По данным СМИ, красно-белые предлагают за 26-летнего албанца 7 миллионов евро.

— Не утихают слухи по поводу новичков, в том числе называлась фамилия Хюсая.

— Мы будем рекламировать игроков других команд? Что вы от меня хотите?

— Он подошел бы «Спартаку»?

— Я не буду рекламировать игроков других команд. Про своих могу говорить.

— При такой игре Зобнина команде еще нужен правый защитник?

— Посмотрим.