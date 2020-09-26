Шамиль Газизов: «Хюсай? Я не буду рекламировать игроков других команд»
17:19
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отказался комментировать информацию о возможном переходе защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая. По данным СМИ, красно-белые предлагают за 26-летнего албанца 7 миллионов евро.
— Не утихают слухи по поводу новичков, в том числе называлась фамилия Хюсая.
— Мы будем рекламировать игроков других команд? Что вы от меня хотите?
— Он подошел бы «Спартаку»?
— Я не буду рекламировать игроков других команд. Про своих могу говорить.
— При такой игре Зобнина команде еще нужен правый защитник?
— Посмотрим.
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