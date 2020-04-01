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Шамиль Газизов: «Говорить о начале тренировок в мае — очень оптимистично»

16:30
Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал итоги видеоконференции УЕФА. По мнению европейских ассоциаций, в мае команды могут возобновить тренировки, а в июне продолжатся европейские чемпионаты и еврокубки.

— Не уверен, что получится начать тренироваться в мае. Это очень оптимистично. Прогноз вообще дело опасное, во время пандемии он вообще ничего не стоит. Надеюсь, клубы и РФС найдут общее решение. Мы с клубами соберемся на видеоконференцию, решим, как нам действовать. Планируем сделать это раньше 10 апреля, ведь уже сегодня УЕФА сообщил определенные параметры. Так что поговорим в ближайшие дни. (Дмитрий Зимин)

Источник: в УЕФА считают, что матчи Лиги чемпионов можно возобновить в июле

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