Источник: в УЕФА считают, что матчи Лиги чемпионов можно возобновить в июле
16:02
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считает возможным возобновить матчи Лиги чемпионов в июле этого года, сообщает El Partidazo de COPE в Twitter.
Ожидается, что это позволит доиграть турнир в августе 2020 года. В таком случае розыгрыш ЛЧ-2020/21 стартует 14-21 октября. Федерации готовы отказаться от перерыва в июне, чтобы доиграть свои национальные чемпионаты.
Ранее все европейские турниры, кроме чемпионата Белоруссии были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
? Informa Juan Antonio Alcal?— El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 1, 2020
? Decisiones tras la reuni?n de la @UEFA con sus 55 Federaciones
? La Eurocopa Femenina de 2021 se pasa al 2022
? El Europeo Sub 21 masculino se mueve al 2022 pic.twitter.com/Yy8aqipTj6
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