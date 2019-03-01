Шамиль Газизов: "Если "Уфа" потеряет очки в матче с "Динамо", то любой желающий сможет вернуть потраченные деньги"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов перед матчем 18-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что болельщики смогут вернуть деньги, если уфимская команда потеряет очки.

– Матч пройдет 3 марта, день будет солнечный, но не самый теплый, поэтому решили поддержать наших болельщиков, – цитируют "Известия" Газизова. – Это не единственная акция, также мы проведем масленицу и по предъявлению билета накормим всех желающих блинами бесплатно. Если мы потеряем очки, то любой желающий сможет прийти в офис клуба и вернуть потраченные деньги, мы еще и подарим ему такой же билет на следующую домашнюю игру. Для нас это серьезный вызов, ведь "Динамо" статистически – самый неудобный соперник для "Уфы".

"Уфа" – "Динамо": чемпионат России, 3 марта 2019, онлайн-трансляция матча – начало в 11.30 (время московское)