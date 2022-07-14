«Шальке» объявил о заключении контракта с полузащитником «Спартака» Кралом на один год
«Шальке» объявил о подписании контракта с полузащитником «Спартака» Алексом Кралом на один год.
В начале июля 24-летний чех воспользовался правом приостановки контракта с московским клубом до конца сезона-2022/23. Футболист проведет сезон в немецкой команде и будет выступать за нее под 30-м номером.
Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года из пражской «Славии».
В сезоне-2021/22 полузащитник играл за «Вест Хэм» на правах аренды. Он принял участие в 6 матчах английской команды и не отличился результативными действиями.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Крала в 7 миллионов евро.
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|Сочи
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Урал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0-0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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