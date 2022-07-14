«Шальке» объявил о заключении контракта с полузащитником «Спартака» Кралом на один год

«Шальке» объявил о подписании контракта с полузащитником «Спартака» Алексом Кралом на один год.

В начале июля 24-летний чех воспользовался правом приостановки контракта с московским клубом до конца сезона-2022/23. Футболист проведет сезон в немецкой команде и будет выступать за нее под 30-м номером.

Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года из пражской «Славии».

В сезоне-2021/22 полузащитник играл за «Вест Хэм» на правах аренды. Он принял участие в 6 матчах английской команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Крала в 7 миллионов евро.