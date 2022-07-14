Президент «Урала»: «В Бикфалви я уверен — он не приостановит контракт»
Президент «Урала» Григорий Иванов заверил, что румынский легионер Эрик Бикфалви не собирается покидать команду.
— Что беспокоит перед стартом нового сезона?
-Да всегда какое-то волнение испытываешь. Что-то откладываешь, переносишь, а тут уже и чемпионат стартует... Обычная история. Вроде все сделали, а какая-то недосказанность присутствует. Посмотрим, как стартуем.
— Как оцените селекционную работу?
— На данный момент нас все устраивает. Хотя, конечно, всегда можно сделать лучше.
— Но номинального форварда вы так и не приобрели?
— Почему? Пригласили Лешу Каштанова из «Родины». Надеюсь, он у нас заиграет на позиции центрфорварда.
— Есть уверенность, что Бикфалви не приостановит контракт с «Уралом»?
— В Эрике я уверен на 100 процентов. Ничего он не приостановит. Доработает свой контракт до конца, а потом, может быть, останется у нас в другом качестве. Все зависит от его здоровья.
— Разговаривали с ним в последнее время?
— Зачем? Он наш футболист. Великолепный человек. Эрик даже не думал уходить.
— Но Августыняк-то не вернулся к вам из Польши...
— Там другая история. У него закончился контракт — он его не продлил. Хороший парень, его все устраивало. Не хочу здесь говорить про политику. Так получилось.
— Вы как-то сказали, что хотели бы выкупить у ЦСКА контракт Ильи Помазуна. Пока договорились только о новой аренде?
— У Ильи длительный контракт с армейцами. Не думаю, что москвичи хотят с ним расстаться. В любом случае он опять с нами, здорово помог «Уралу» в прошлом сезоне.
Полностью интервью с Григорием Ивановым можно прочитать здесь.
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
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14
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15
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16
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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