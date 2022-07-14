Президент «Урала»: «В Бикфалви я уверен — он не приостановит контракт»

Президент «Урала» Григорий Иванов заверил, что румынский легионер Эрик Бикфалви не собирается покидать команду.

— Что беспокоит перед стартом нового сезона?

-Да всегда какое-то волнение испытываешь. Что-то откладываешь, переносишь, а тут уже и чемпионат стартует... Обычная история. Вроде все сделали, а какая-то недосказанность присутствует. Посмотрим, как стартуем.

— Как оцените селекционную работу?

— На данный момент нас все устраивает. Хотя, конечно, всегда можно сделать лучше.

— Но номинального форварда вы так и не приобрели?

— Почему? Пригласили Лешу Каштанова из «Родины». Надеюсь, он у нас заиграет на позиции центрфорварда.

— Есть уверенность, что Бикфалви не приостановит контракт с «Уралом»?

— В Эрике я уверен на 100 процентов. Ничего он не приостановит. Доработает свой контракт до конца, а потом, может быть, останется у нас в другом качестве. Все зависит от его здоровья.

— Разговаривали с ним в последнее время?

— Зачем? Он наш футболист. Великолепный человек. Эрик даже не думал уходить.

— Но Августыняк-то не вернулся к вам из Польши...

— Там другая история. У него закончился контракт — он его не продлил. Хороший парень, его все устраивало. Не хочу здесь говорить про политику. Так получилось.

— Вы как-то сказали, что хотели бы выкупить у ЦСКА контракт Ильи Помазуна. Пока договорились только о новой аренде?

— У Ильи длительный контракт с армейцами. Не думаю, что москвичи хотят с ним расстаться. В любом случае он опять с нами, здорово помог «Уралу» в прошлом сезоне.

Полностью интервью с Григорием Ивановым можно прочитать здесь.