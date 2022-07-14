Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:20

Президент «Урала»: «В Бикфалви я уверен — он не приостановит контракт»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Урала» Григорий Иванов заверил, что румынский легионер Эрик Бикфалви не собирается покидать команду.

— Что беспокоит перед стартом нового сезона?

-Да всегда какое-то волнение испытываешь. Что-то откладываешь, переносишь, а тут уже и чемпионат стартует... Обычная история. Вроде все сделали, а какая-то недосказанность присутствует. Посмотрим, как стартуем.

— Как оцените селекционную работу?

— На данный момент нас все устраивает. Хотя, конечно, всегда можно сделать лучше.

— Но номинального форварда вы так и не приобрели?

— Почему? Пригласили Лешу Каштанова из «Родины». Надеюсь, он у нас заиграет на позиции центрфорварда.

— Есть уверенность, что Бикфалви не приостановит контракт с «Уралом»?

— В Эрике я уверен на 100 процентов. Ничего он не приостановит. Доработает свой контракт до конца, а потом, может быть, останется у нас в другом качестве. Все зависит от его здоровья.

— Разговаривали с ним в последнее время?

— Зачем? Он наш футболист. Великолепный человек. Эрик даже не думал уходить.

— Но Августыняк-то не вернулся к вам из Польши...

— Там другая история. У него закончился контракт — он его не продлил. Хороший парень, его все устраивало. Не хочу здесь говорить про политику. Так получилось.

— Вы как-то сказали, что хотели бы выкупить у ЦСКА контракт Ильи Помазуна. Пока договорились только о новой аренде?

— У Ильи длительный контракт с армейцами. Не думаю, что москвичи хотят с ним расстаться. В любом случае он опять с нами, здорово помог «Уралу» в прошлом сезоне.

Полностью интервью с Григорием Ивановым можно прочитать здесь.

Эрик Бикфалви
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Убийцы Калмановича признаны виновными. Эхо самого страшного заказного убийства в нашем спорте
Уйти нельзя остаться. Что происходит с Миранчуком в «Аталанте»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Алекс Крал прокомментировал свой переход из «Спартака» в «Шальке»
Президент «Урала»: «При ВАР такие же вопиющие ошибки. Зачем он нужен?!»
РПЛ, таблица переходов: Давыдов снова в РПЛ, Крал в Германии, Дзюба без клуба
«Шальке» объявил о заключении контракта с полузащитником «Спартака» Кралом на один год
«Урал» представил новую форму на сезон-2022/23
Юран оценил вероятность трансфера Кокорина в «Химки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» представил новую форму на сезон-2022/23

«Шальке» объявил о заключении контракта с полузащитником «Спартака» Кралом на один год
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости