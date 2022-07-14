Президент «Урала»: «При ВАР такие же вопиющие ошибки. Зачем он нужен?!»
Президент «Урала» Григорий Иванов вспомнил судейскую ошибку Игоря Панина в матче с ЦСКА.
— Вас беспокоят изменения в судействе? В новом сезоне ВАР не сможет определять офсайдные линии...
— Слушайте, да я всегда был против ВАР! И своего мнения не поменял. Ничего хорошего ВАР нам мне дал, хотя многие коллеги со мной не согласятся.
— Неужели ВАР не улучшил качества нашего судейства?
— Я этого не вижу. Судьи, которые работают в поле, теперь нередко боятся, что их будут перепроверять. Какая-то неуверенность появилась... Скованность. Для рефери создали еще одну проблему. Каждый человек имеет право на ошибку. Так пусть наши судьи работают самостоятельно! Да, ошибаются, но сами! ВАР — вообще не панацея. Ну ввели у нас эту систему, и что? Те же вопиющие ошибки! Так зачем тогда нужен этот ВАР? Да и сами арбитры уже запутались.
— В смысле?
— Один судья мне говорит: это не я, это ВАР решил. Другой трактует эпизод совсем по-другому... Разные какие-то подходы. Друг на друга перекладывают ответственность. Что же в том хорошего?
— Говоря о вопиющих ошибках, имели в виду решение Игоря Панина, который не поставил пенальти в ворота ЦСКА?
— Я считаю, что Игорь Панин тогда совершил результативную, но непредвзятую ошибку. Думаю, он просто «поплыл», испугался.
— Испугался?
— Да. Последние минуты матча. Не решился... Так бывает. Я к нему нормально отношусь. Уверен, что там не было какого-то заговора против нас или еще чего-то такого. Да, сразу после матча я закипел, что-то в горячке сказал. Но потом, пересмотрев эпизод, понял, что Игорь просто ошибся. Считаю, не было каких-то подводных течений со стороны ЦСКА. Он такой же человек, как и все. Последние минуты... Не справился, испугался.
Полностью интервью с Григорием Ивановым можно прочитать здесь.
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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