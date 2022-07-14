Президент «Урала»: «При ВАР такие же вопиющие ошибки. Зачем он нужен?!»

Президент «Урала» Григорий Иванов вспомнил судейскую ошибку Игоря Панина в матче с ЦСКА.

— Вас беспокоят изменения в судействе? В новом сезоне ВАР не сможет определять офсайдные линии...

— Слушайте, да я всегда был против ВАР! И своего мнения не поменял. Ничего хорошего ВАР нам мне дал, хотя многие коллеги со мной не согласятся.

— Неужели ВАР не улучшил качества нашего судейства?

— Я этого не вижу. Судьи, которые работают в поле, теперь нередко боятся, что их будут перепроверять. Какая-то неуверенность появилась... Скованность. Для рефери создали еще одну проблему. Каждый человек имеет право на ошибку. Так пусть наши судьи работают самостоятельно! Да, ошибаются, но сами! ВАР — вообще не панацея. Ну ввели у нас эту систему, и что? Те же вопиющие ошибки! Так зачем тогда нужен этот ВАР? Да и сами арбитры уже запутались.

— В смысле?

— Один судья мне говорит: это не я, это ВАР решил. Другой трактует эпизод совсем по-другому... Разные какие-то подходы. Друг на друга перекладывают ответственность. Что же в том хорошего?

— Говоря о вопиющих ошибках, имели в виду решение Игоря Панина, который не поставил пенальти в ворота ЦСКА?

— Я считаю, что Игорь Панин тогда совершил результативную, но непредвзятую ошибку. Думаю, он просто «поплыл», испугался.

— Испугался?

— Да. Последние минуты матча. Не решился... Так бывает. Я к нему нормально отношусь. Уверен, что там не было какого-то заговора против нас или еще чего-то такого. Да, сразу после матча я закипел, что-то в горячке сказал. Но потом, пересмотрев эпизод, понял, что Игорь просто ошибся. Считаю, не было каких-то подводных течений со стороны ЦСКА. Он такой же человек, как и все. Последние минуты... Не справился, испугался.

Полностью интервью с Григорием Ивановым можно прочитать здесь.