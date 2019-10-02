Шалимов рассказал, над чем будет работать в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов в интервью пресс-службе клуба рассказал, над чем будет работать с игроками команды. Он отметил, что имеет представление о том, как играет команда.

В понедельник после поражения грозненцев от «Сочи» в 11-м туре РПЛ (0:2) Рашид Рахимов объявил об уходе с поста главного тренера команды.

— В первую очередь будем работать над контролем мяча, очень важно, чтобы команда делала это как можно увереннее. Что из этого получится — посмотрим. Я смотрел почти все игры премьер-лиги, в том числе «Ахмат» и, конечно, у меня есть представление, как играет команда. Небольшие тактические изменения в игре я сделаю. На это нужно время.

Мы недосчитаемся в паузе на сборные 5-6 игроков, и это с одной стороны проблема. С другой, мы лучше узнаем футболистов, которые играли мало или не играли вообще.

Сложно сказать, почему команда так мало забивает. Начали хорошо, обыграли «Краснодар» в первом туре, но дальше пошло все хуже и хуже в плане результата. Мы чувствует давление, и это понятно. Бывают ситуации, когда игроки «Ахмата» боятся получить мяч, открываются не так, уверенность пропадает. Думаю, проблемы больше в психологии. Когда нет результата, это начинает давить все больше и больше.

В Грозном всегда очень комфортно, мне удалось посмотреть город. Будем делать все, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Уверенность у меня есть, настрой — тоже.

Ранее Шалимов возглавлял «Краснознаменск», «Уралан», «Краснодар» и «Химки», а также женскую сборную России.

После 11 туров «Ахмат» занимает 15-е место в РПЛ с 9 очками.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр