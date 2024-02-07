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7 февраля, 16:30

Новичок «Динамо» Кудравец признался, что равнялся на Нойера

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Голкипер «Динамо» Андрей Кудравец в интервью «СЭ» рассказал, на каких голкиперов равнялся в детстве.

— Были какие-то кумиры?

— С самого детства равнялся на Нойера. Я считаю, что этот человек развил игру вратарей своим стилем, привнес нечто новое. До него никто так не играл ногами и в подстраховке.

— Нойер — лучший вратарь последних 10-15 лет?

— Для меня — да. Но и Буффон, и Касильяс тоже, конечно, были хороши.

— А сейчас кто сильнейший?

— Сказал бы, что сегодняшний лидер — Куртуа, хотя сейчас он травмирован. Далее тройка — Тер Штеген, Алиссон, Эдерсон. Вот эти выделяются.

— Ты действуешь в манере Нойера?

— Все-таки я играю не так агрессивно, как он. Мое личное мнение: Мануэль порой чересчур рискует. Но когда я вижу, что можно выйти и подстраховать, то пользуюсь этим. Это здорово облегчает команде жизнь. Сейчас футбол таков, что линия обороны располагается очень высоко и соответственно за спины защитникам идет больше передач. И тут вратарю надо быть начеку, страховать, — сказал Кудравец «СЭ».

«Динамо» объявило о переходе 20-летнего белоруса летом прошлого года. Футболист присоединился к команде во время зимней паузы в РПЛ. Ранее Кудравец играл за БАТЭ. Также на его счету два матча за сборную Белоруссии.

Полностью интервью Андрея Кудравца читайте на сайте «СЭ».

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Андрей Кудравец
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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