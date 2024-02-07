Новичок «Динамо» Кудравец признался, что равнялся на Нойера

Голкипер «Динамо» Андрей Кудравец в интервью «СЭ» рассказал, на каких голкиперов равнялся в детстве.

— Были какие-то кумиры?

— С самого детства равнялся на Нойера. Я считаю, что этот человек развил игру вратарей своим стилем, привнес нечто новое. До него никто так не играл ногами и в подстраховке.

— Нойер — лучший вратарь последних 10-15 лет?

— Для меня — да. Но и Буффон, и Касильяс тоже, конечно, были хороши.

— А сейчас кто сильнейший?

— Сказал бы, что сегодняшний лидер — Куртуа, хотя сейчас он травмирован. Далее тройка — Тер Штеген, Алиссон, Эдерсон. Вот эти выделяются.

— Ты действуешь в манере Нойера?

— Все-таки я играю не так агрессивно, как он. Мое личное мнение: Мануэль порой чересчур рискует. Но когда я вижу, что можно выйти и подстраховать, то пользуюсь этим. Это здорово облегчает команде жизнь. Сейчас футбол таков, что линия обороны располагается очень высоко и соответственно за спины защитникам идет больше передач. И тут вратарю надо быть начеку, страховать, — сказал Кудравец «СЭ».

«Динамо» объявило о переходе 20-летнего белоруса летом прошлого года. Футболист присоединился к команде во время зимней паузы в РПЛ. Ранее Кудравец играл за БАТЭ. Также на его счету два матча за сборную Белоруссии.

Полностью интервью Андрея Кудравца читайте на сайте «СЭ».