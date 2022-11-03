Петржела заявил, что зарабатывал в «Зените» 90 тысяч рублей в месяц

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, сколько он зарабатывал во время работы в петербургском клубе.

«Я отлично помню Виталия Мутко. У нас с ним были хорошие отношения, но, конечно, бывало, что спорили на разные темы. Он очень многое сделал для «Зенита». Считаю его одним из лучших футбольных президентов в истории России, он действительно много сделал для команды. В «Зените» я зарабатывал 90 тысяч рублей в месяц — это была зарплата. А также были какие-то бонусы в течение года, но они были незначительными и приходили нечасто», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Виталий Мутко был куратором «Зенит» от правительства Санкт-Петербурга с 1992 года, а в 1995 году стал президентом клуба и руководил командой до 2003.

Петржела был главным тренером «Зенита» с 2003 по 2006 год.