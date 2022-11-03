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Сегодня, 19:05

Петржела заявил, что зарабатывал в «Зените» 90 тысяч рублей в месяц

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, сколько он зарабатывал во время работы в петербургском клубе.

«Я отлично помню Виталия Мутко. У нас с ним были хорошие отношения, но, конечно, бывало, что спорили на разные темы. Он очень многое сделал для «Зенита». Считаю его одним из лучших футбольных президентов в истории России, он действительно много сделал для команды. В «Зените» я зарабатывал 90 тысяч рублей в месяц — это была зарплата. А также были какие-то бонусы в течение года, но они были незначительными и приходили нечасто», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Виталий Мутко был куратором «Зенит» от правительства Санкт-Петербурга с 1992 года, а в 1995 году стал президентом клуба и руководил командой до 2003.

Петржела был главным тренером «Зенита» с 2003 по 2006 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-v-zenite-ya-zarabaty-val-90-ty-syach-rublej-v-mesyats/
Властимил Петржела
ФК Зенит
Виталий Мутко
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 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
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 - : -
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 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

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Квинси Промес

Спартак

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Динамо

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И К Ж
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