Мостовой: «Пускай журналист позвонит в Испанию и спросит, кто там лучший российский футболист»

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о словах итальянского журналиста, который назвал Игоря Шалимова лучшим российским футболистом, который играл в Европе.

«Со словами итальянца я не согласен. Пускай этот журналист позвонит в Испанию и спросит, кто там лучший российский футболист. Посмотрим, что ему ответят. Это глупости какие-то. Не знаю, какое прозвище было у Шалимова в Италии, но у меня их было много. «Царь», например. Но дело не в этом. Я же не говорю, что мне каждый день звонят из Испании и говорят: «Александр, да вы один из лучших!» Зачем? Если это и так все знают.

Не хочется обращать внимание на подобные высказывания. Футболистов уровня Мостового, Канчельскиса, Колыванова, Шалимова, Аршавина и Карпина в российском футболе, уж поверьте, было немного», — приводит слова Мостового Sport24.